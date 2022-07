Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht/ Beschädigung eines geparkten PKW

Birkenfeld, Am Zimmerbach 1 (ots)

Am 12.07.2022, im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr wurde in der Straße Am Zimmerbach, Hausnummer 1, in Birkenfeld ein ordnungsgemäß geparkter SUV, VW Tiguan, durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer im Heckbereich beschädigt. Die Straße "Am Zimmerbach" ist momentan aufgrund einer Großbaustelle nicht befahrbar und nur die dortige Tankstelle ist in Sackgassenregelung zu befahren. Es ist zu vermuten, dass unbekannter Verkehrsteilnehmer dort wendete und den geparkten PKW beschädigte. Anschließend setzte dieser die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Mögliche Verkehrsunfallzeugen setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der 06782-9910 in Verbindung

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell