Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf einem Feldwirtschafsweg nach Zusammenstoß mit einem Traktor

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am 13.07.2022, gegen 19.45 Uhr befuhr ein Motorradfahrer mit einer Cross-Maschine, jedoch mit Straßenbereifung, einen befestigten Feldwirtschaftsweg auf der Gemarkung Weiersbach in Hoppstädten-Weiersbach, in der Verlängerung zur Straße "Am Galgenberg", von Leitzweiler kommend. Ein Traktorfahrer befuhr ebenfalls einen Feldwirtschaftsweg und wollte von rechts kommend in den gleichen Weg wie der Motorradfahrer einbiegen. Der Traktorfahrer hörte ein Motorrad von links kommen und stoppte seinen Traktor. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Kradfahrer mit der Front des Traktors und kam hierdurch zu Fall. Hierbei erlitt dieser multiple Verletzungen und wurde zur Behandlung mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Trier verbracht.

Verkehrsunfallzeugen setzen sich Bitte mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung unter der 06782-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell