POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Waldrach (ots)

Am 13.07.2022 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Waldrach ein Verkehrsunfall, bei denen zwei Personen verletzt wurde. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeuges schnitt eine Kurve und kollidierte frontal mit einem entgegenkommen Fahrzeug. Hierbei verletzten sich sowohl der Fahrzeugführer als auch die Fahrzeugführerin des entgegenkommen Fahrzeug. Glücklicherweise wurden die beiden Kinder die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden nicht verletzt. Die beiden Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt Waldrach für ca. 90 Minuten gesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, zwei Rettungswagen, sowie ein Rettungshubschrauber und die Freiwilligen Feuerwehren Waldrach und Kasel.

