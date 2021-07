Feuerwehr Bochum

FW-BO: Fliegerbombe in Bochum: Erfolgreich gesichert

Am heutigen Freitag 30.07.2021 wurde der Feuerwehr Bochum um 08:45 Uhr, eine vermutliche Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg, auf einer Baustelle an der Königsallee, gemeldet. Die Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr sicherten das direkte Umfeld. Der Kampfmittelräumdienst aus Arnsberg legte eine britische 250 kg Fliegerbombe frei und stellte fest, dass keine Zündvorrichtung mehr an dem Sprengkörper angebracht war. Weder Evakuierungsmaßnahmen noch eine Entschärfung waren erforderlich. Aufgrund der Lage der Bombe, hat die Feuerwehr mit dem Feuerwehreinsatzkran die Bombe aus dem Kabelgraben entfernt und dem Kampfmittelräumdienst übergeben. Die Königsallee musste während des Kraneinsatzes gesperrt werden. Um 13:30 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet.

