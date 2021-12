Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Corona-Testzentrum

Wittingen (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in das Testzentrum in Wittingen, an der Knesebecker Straße, ein. Dazu brachen sie die Zugangstür mit einem Hebelwerkzeug auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Dort wurde lediglich ein Elektrogerät und eine niedrige Menge Bargeld entwendet. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt.

Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell