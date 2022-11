Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Neustadt i.H.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Lübeck (ots)

Bereits am Samstag, den 24.09.22, kam es in Neustadt zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden. Dennoch verletzte sich der Zweiradler leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Nachmittag des 24.09.2022, zwischen 15:30 und 16:00 Uhr, kam es in Neustadt i.H. in der Straße Am Holm zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 56-jähriger Radfahrer aus Hörstel (Kreis Steinfurt) und seine Ehefrau befuhren mit ihren Pedelecs den linksseitigen Radweg in Richtung An der Wiek. In Höhe einer Baustelle stand ein Betonmischer auf der Fahrbahn, weshalb der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens aus der Kolonne der dahinter wartenden Fahrzeuge unvermittelt ausscherte und vor die Radfahrenden auf den linksseitigen Radweg und den daran angrenzenden Grünstreifen fuhr.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der Hörsteler eine Vollbremsung. Dabei schlug ihm der Lenker gegen den Oberschenkel und verletzte ihn leicht. Der Geschädigte kümmerte sich zunächst um seinen Hund, den er in einem Fahrradkorb mitgeführt hatte. Dieser blieb zum Glück unverletzt.

Der Kleinwagen fuhr im Anschluss an den Vorfall in unbekannte Richtung weiter. Mehrere Zeugen kümmerten sich vor Ort um das Ehepaar. Ein bislang unbekannter Zeuge gab an, den Wagen aus dem Bereich Neustädter Hafen zu kennen. Die Polizei bittet diesen und weitere Zeugen, sich bei Polizei Neustadt unter der Rufnummer 04561/6150 oder per email Neustadt.PR@polizei.landsh.de zu melden.

