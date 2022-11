Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt

50-Jähriger Mann wirft Bierkiste auf die Fahrbahn - Polizei sucht geschädigte Radfahrerin

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (26.10.), gegen 18:20 Uhr, waren Beamte des 1. Polizeireviers in der Sandstraße eingesetzt, nachdem ein 50 Jahre alter Mann unmotiviert herumschrie und Passanten belästigte. Außerdem warf er eine leere Kiste Bier auf die Fahrbahn, obwohl zu diesem Zeitpunkt eine Radfahrerin vorbeifuhr. Diese konnte der in Höhe der Bushaltestelle liegenden Kiste gerade noch ausweichen und einen Sturz verhindern.

Der 50-Jährige, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde auf der Polizeidienststelle einem Amtsarzt vorgestellt. Außerdem muss er sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr verantworten.

Die Radfahrerin fuhr unmittelbar nach dem Vorfall weiter und konnte noch nicht zu etwaigen Verletzungen oder Beschädigungen befragt werden. Aus diesem Grund wird diese gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per E-Mail an ED.Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell