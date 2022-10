Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Radfahrkontrollen in St. Lorenz: Polizei bemängelt fehlende Beleuchtung und falsche Straßenbenutzung

Lübeck (ots)

Gegen 07:30 Uhr richteten die Einsatzkräfte die Kontrollstellen am Kreisverkehr Lindenplatz, in der Fackenburger Allee sowie in der Schwartauer Allee ein. Ziel der regelmäßig wiederkehrenden Kontrollen ist es, die im Vergleich zu den letzten Jahren wieder ansteigenden Radfahrunfälle zu reduzieren. Hierzu zählt nicht nur, über bestehende Verkehrsvorschriften zu informieren, sondern auch zu überprüfen, ob diese Regeln eingehalten werden.

Binnen zwei Stunden passierten 177 Zweiradfahrer die Kontrollstellen. Gegen 64 Radfahrende wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 34 Personen nutzten den Radweg in falscher Richtung; 15 befuhren ohne Rücksicht auf Fußgänger den Gehweg. Bei zehn Radfahrenden bemängelte die Polizei die fehlende oder defekte Ausrüstung, drei telefonierten während der Fahrt und zwei der Radler missachteten das Rotlicht.

Ein 45-jähriger Lübecker führte zudem eine geringe Menge Kokain mit sich, weshalb eine Strafanzeige wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt wurde.

Im Rahmen der Kontrollen fielen auch fünf PKW-Fahrer auf, die während der Fahrt verbotswidrig ein elektronisches Gerät nutzten oder auf dem Gehweg parkten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verkehrskontrollen auch zukünftig fortgesetzt werden. Insbesondere mit Beginn der dunklen, nassen Jahreszeit ist es unerlässlich, die Lichtanlage und technische Funktionstüchtigkeit des Fahrrades vor Fahrtantritt zu überprüfen und die Beleuchtung stets einzuschalten. Außerdem erhöht das Tragen reflektierender Bekleidung die frühe Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Helm und Warnweste sollten zur Standardausrüstung gehören.

