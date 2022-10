Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz

Ehrlicher Finder gibt Goldkette bei der Polizei ab

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (24.10.) wurde beim 1. Polizeirevier eine Goldkette mit Herzanhänger abgegeben, die sich in einer Schmuckschatulle befand. Selbige ist am vergangenen Wochenende auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Kücknitzer Hauptstraße aufgefunden worden.

Da die rechtmäßige Eigentümerin oder der rechtmäßige Eigentümer bislang nicht ermittelt und eine Zuordnung vorgenommen werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per E-Mail an ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de entgegengenommen.

