Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Süßigkeiten-Dieb gefasst

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv (33) hat am Dienstagmorgen (18. Januar, 9:45 Uhr) einen Supermarkt-Dieb (18) auf der Gerhart-Hauptmann-Straße gefasst. Der 33-Jährige beobachtete, wie der junge Mann Süßigkeiten in seinen Rucksack verstaute, an der Kasse aber nur eine Wasserflasche bezahlte. Er nahm den 18-Jährigen mit in sein Büro. Von dort aus versuchte der Dieb aus der Filiale zu flüchten und schmiss mehrere Regale um. Vor dem Geschäft konnte der Detektiv den Mann gemeinsam mit zwei Mitarbeitern festhalten und zurück ins Büro bringen, wo kurze Zeit später die Polizei eintraf. Der 18-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls auseinandersetzen.

