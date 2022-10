POL-HI: Diebstahl eines Leichtkraftrades vom Bahnhof Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Algermissen - (jb) Am Sa., 01.10.22, gg. 08.05 Uhr ereignete sich auf der Markstraße in Algermissen ein Verkehrsunfall. Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen parkte eine 64- jährige Algermissenerin mit ihrem BMW aus einer Parklücke aus, um in die Markstraße in Richtung Heerstraße einzufahren. Hierbei übersieht sie den Opel einer 29-jährigen Frau aus Ilsede, die die Marktstraße in gleiche ...

