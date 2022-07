POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Gartenzaun

Kenn (ots) - In der Zeit vom, 22.07.2022, 19:00 Uhr, bis zum, 23.07.2022, 06:00 Uhr, ereignete sich in Kenn in der Reihstraße an einem Mehrfamilienhaus ein Diebstahl eines Elektromopeds. Das Elektromoped war mittels Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Die Sicherung wurde vermutlich von dem unbekannten Täter mittels Bolzenschneider gelöst und das Elektromoped entwendet. Das Elektromoped war mit einem grünen ...

