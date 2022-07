Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Aufbruch einer Metallbox auf Anhänger in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, 22.07.2022, gg. 21.55 Uhr, schlug eine Überwachungsanlage in Hermeskeil, Michael-Felke-Str. im Bereich eines Firmengelände an. Der Verantwortliche der Firma konnte einen Mann mit 2 Hunden auf seinem Handy beobachten, welcher sich an einem seiner Anhänger zu schaffen machte. Er versuchte mit Gewalt eine Metallbox zu öffnen, um an den Inhalt heran zu kommen. Der Täter schaffte es jedoch nicht die Box zu öffnen. Es soll sich um einen schmalen Mann mit Bart gehandelt haben, der einen Rucksack und 2 Hunde mitführte. Wer kennt eine solche Person und kann Hinweise zur Aufklärung der Tat geben. Mitteilungen richten sie bitte an die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder pihermeskeil@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell