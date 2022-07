Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Morbach (ots)

Am 22.07.2022, in dem Zeitraum von 18.05 Uhr bis 18.15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE Getränkecenters in Morbach, Bremerwiese 2 ein Verkehrsunfall. Der Verursacher beschädigte einen geparkten weißen VW Geländewagen und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise zur Tat erbittet die Polizei in Morbach per E-Mail (pimorbach@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter 06533/93740.

