POL-PDTR: Folgemeldung Brand

Büdlich und Breit (ots) - Am 22.07.2022 gegen 14.00 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Büdlich und Breit zu einem Brand. Eine landwirtschaftlich genutzte Halle geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen schlugen auf das angrenzende Waldgebiet über. Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Personenschaden entstand bis dato keiner. Über die Sachschadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Im Einsatz sind die Feuerwehren der angrenzenden ...

