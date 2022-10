Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Hildesheim (ots)

Algermissen - (jb) Am Sa., 01.10.22, gg. 08.05 Uhr ereignete sich auf der Markstraße in Algermissen ein Verkehrsunfall. Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen parkte eine 64- jährige Algermissenerin mit ihrem BMW aus einer Parklücke aus, um in die Markstraße in Richtung Heerstraße einzufahren. Hierbei übersieht sie den Opel einer 29-jährigen Frau aus Ilsede, die die Marktstraße in gleiche Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 29000-, EUR

