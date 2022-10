Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Tageswohnungseinbruch - Zeugenaufruf

Söhlde, OT Hoheneggelsen (bub) - Zwischen dem 30.09.2022 und dem 01.10.2022 ereignete sich ein Wohnungseinbruch in der Straße Am Amtsgarten, in 31185 Söhlde (Hoheneggelsen). Bislang unbekannte Täter begaben sich auf die sichtgeschützte Terrasse und hebelten dort ein Fenster des Einfamilienhauses auf. Im Inneren wurden diverse Räume betreten und durchwühlt. Zum Diebesgut und der entsprechenden Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

