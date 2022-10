Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gartenhaus brennt vollständig nieder

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (bf). Ein brennendes Gartenhaus hat am frühen Sonntagmorgen die Bad Salzdetfurther Polizei beschäftigt.

Gegen 01:00 Uhr wurde durch Zeugen ein Feuer auf einem Grundstück in der Straße Auf dem Kalkofen in Hoheneggelsen gemeldet. Das Gartenhaus stand bereits vollständig in Flammen und hatte auf einen Baum übergegriffen. Durch die Feuerwehren aus Hoheneggelsen, Mölme, Söhlde und Feldbergen wurde der Brand gelöscht, das Gartenhaus brannte allerdings vollständig nieder.

Die Ursache für das Feuer ist bislang unbekannt, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell