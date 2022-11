Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Schönwalde am Bungsberg

Leiter der Polizeistation Schönwalde am Bungsberg wird pensioniert

Lübeck (ots)

Nach über 44 Dienstjahren ging der Leiter der Polizeistation Schönwalde am Bungsberg, Polizeihauptkommissar Andreas Schulenburg, mit Wirkung zum 1. November 2022 in den Ruhestand.

Seine polizeiliche Laufbahn begann der Schönwalder am 02.10.1978 im mittleren Dienst als Polizeiwachtmeister bei der damaligen Bereitschaftspolizeiabteilung in Eutin. Nach Beendigung der Ausbildung erlernte er den Umgang mit der Motorsäge im Technischen Zug der Eutiner Bereitschaftspolizei und wurde Polizeitaucher.

Nachdem der 60-Jährige seinen Aufstieg in den gehobenen Dienst machte, kehrte er zunächst in den Technischen Zug zurück, bevor er 2007 die Leitung der Dienststelle in Schönwalde am Bungsberg übernahm und mit seinen beiden Kollegen Ansprechpartner für jegliche Belange der Bürgerinnen und Bürger war.

Am vergangenen Freitag (28.10.) wurde der passionierte Camper im Kreise langjähriger Wegbegleiter verabschiedet. Die Zukunft gehört nun unter anderem "seiner Elise" (Anmerkung: Wohnmobil), die ihn sicher nach Schweden begleiten wird.

