Polizei Dortmund

POL-DO: Frau bei Verkehrsunfall in Dortmund-Brackel schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0557

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (16.5.) in Dortmund-Brackel ist eine Dortmunderin schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 30-jähriger Dortmunder gegen 15.30 Uhr mit seinem BMW auf dem Brackeler Hellweg in Richtung Osten. Beim Abbiegen in die Straße Westkamp übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den BMW eines 59-jährigen Dortmunders, der auf dem Brackeler Hellweg in westliche Richtung fuhr. Die Wucht des Zusammenstoßes schob das Auto des 59-Jährigen gegen einen rechtsseitig der Fahrbahn befindlichen Betonpfeiler.

Die ebenfalls 59-jährige Beifahrerin aus Dortmund ist bei der Kollision schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Autos der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell