POL-DO: Mann schlägt Frau - Frau versucht Festnahme zu verhindern

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0554 Polizisten haben am Sonntagabend (15.05) erneut einen Raser gestoppt. Der Dortmunder war nicht nur mit geschätzten 200 km/h auf der B 236 unterwegs - er erhielt an dem Abend auch das siebte Mal eine Anzeige wegen "Fahren ohne Fahrerlaubnis". Um 22.58 Uhr fiel eine Polizeistreife ein Mini Cooper auf der B 236 (in Höhe der Auffahrt ...

