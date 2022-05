POL-DO: Versuchter Diebstahl von Edelmetallen in Lünen endet in der Polizeiwache

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0550 Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag (13.05.) eine Fahrradfahrerin an der Münsterstraße in Höhe des Bahnhofs in Lünen erfasst. Diese wurde schwer verletzt - es kam zu Verkehrsstörungen. Um kurz vor 17 Uhr war ein 74-jähriger Lüner im Auto auf der Ernst-Becker-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Münsterstraße ...

