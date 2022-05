Polizei Dortmund

POL-DO: Knapp 20.000 Euro Sachschaden: Unfall auf der B1 mit zwei Leichtverletzten

Dortmund (ots)

Bei einem Unfall auf der B1 in Richtung Unna in Höhe der Märkischen Straße sind am Sonntagmittag (15. Mai) um 12.20 Uhr zwei Männer leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ein 22 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg, dass die Ampel der Linksabbiegerspur von der B1 auf die Märkische Straße rot war - und fuhr weiter. Dadurch stieß er beim Abbiegen mit dem Auto einer 36-jährigen Dortmunderin zusammen, die auf der B1 in Richtung Bochum unterwegs war.

Bei dem Aufprall verletzten sich beide Autofahrer leicht und konnten nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Der Sachschaden des Unfalls beträgt knapp 20.000 Euro.

