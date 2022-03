Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Kennzeichentafeln in Gera gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet von Gera vermehrt zum Diebstahl von Kennzeichentafeln. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum vom 25.03.2022, 13.00 Uhr - 29.03.2022, 09.45 Uhr insgesamt vier Kennzeichentafeln in der Birkenstraße, Karl-Matthes-Straße und Kahlaer Straße in Gera. In der Birkenstraße wurden jeweils die hinteren Kennzeichentafeln eines Pkw Mercedes und eines Pkw Suzuki gestohlen. In der Karl-Matthes-Straße wurde ein Pkw VW das Ziel der Diebe. In der Kahlaer Straße war es ebenfalls ein Pkw Mercedes, von dem eine Kennzeichentafel gestohlen wurde. Die Polizei Gera hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Ob und inwieweit zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweises zur Tat oder den Tätern geben können. Haben Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen an den Tatorten beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer. 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

