Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Sachbeschädigung an einem Parteibüro - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Erneut kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Gera. Ein bislang noch unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum vom 28.03.2022, 21.00 Uhr - 29.03.2022, 15.20 Uhr mit einem Stein die äußere Scheibe der Doppeltverglasung eines Parteibüros auf der Sorge in Gera. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Bereits am Montag (28.03.2022) nahm die Polizei mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung - unter anderem an einem Parteibüro in der Rudolf-Diener-Straße - in Gera auf. Ob und inwieweit zwischen diesen Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0365/8234-1465 zu melden. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell