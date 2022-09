POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Winter-Kompletträder aus Garage entwendet

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr in der Lindenstraße in Leonberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriger Junge durch einen Pkw erfasst und hierbei leicht verletzt wurde. Zeugenangaben zufolge, soll das Kind die Lindenstraße auf Höhe des neuen Rathauses in Richtung des Rathausplatzes überquert haben und hierbei durch die verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge gelaufen sein. Auf dem ...

mehr