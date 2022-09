Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Pkw-Lenkerin fährt Kind an und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr in der Lindenstraße in Leonberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriger Junge durch einen Pkw erfasst und hierbei leicht verletzt wurde. Zeugenangaben zufolge, soll das Kind die Lindenstraße auf Höhe des neuen Rathauses in Richtung des Rathausplatzes überquert haben und hierbei durch die verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge gelaufen sein. Auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Eltinger Straße sei der Junge dann durch einen Pkw erfasst worden und zu Boden gefallen. Das Fahrzeug sei ungeachtet dessen weitergefahren. Bei dem Pkw handelte es sich vermutlich um einen weißen Mercedes mit Böblinger Kennzeichen (BB-). Die Fahrerin soll weißes gelocktes Haar gehabt haben und im Alter von etwa 60 Jahren gewesen sein. Eine Passantin soll dem Jungen kurz zuvor noch zugerufen haben, dass ein Auto kommt. Diese Zeugin sowie weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

