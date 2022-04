Kiel / Kreis Plön / Kreis Segeberg (ots) - Bei der Datierung der Durchsuchungsmaßnahmen hat sich bedauerlicherweise ein Fehler eingeschlichen. Diese fanden nicht "am heutigen Vormittag", sondern am gestrigen Donnerstag (28.04.) statt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Matthias Arends Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kiel ...

mehr