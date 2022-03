Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Schoolkamp verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Schaden von etwa 2.500 Euro an einem schwarzen BMW. Der Wagen stand auf dem Parkstreifen. Der Unfall ereignete sich am Sonntag zwischen 09.30 Uhr und 12 Uhr. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Herten

Nach einer Unfallflucht auf dem Theodor-Wiesengrund-Adorno-Weg flüchtete ein unbekannter Autofahrer unerlaubt vom Unfallort. Er verursachte einen Schaden von ca. 1.000 Euro an einem geparkten Volvo. Unfallzeit: Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 11Uhr.

Castrop-Rauxel

Bei einer Unfallflucht zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag hinterließ ein Unbekannter einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Der beschädigte Lkw (Mercedes-Benz) stand an der Dresdener Straße auf einem Parkplatz. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Recklinghausen

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wurde ein schwarzer Nissan Qashqai beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher hinterließ an dem Wagen einen Schaden von schätzungsweise 1.500 Euro. Er flüchtete unerkannt vom Unfallort. Das Auto war an der Elisabethstraße abgestellt.

Waltrop

Zwischen dem vergangenen Montag und heute beschädigte ein Unbekannter einen Skoda Fabia und hinterließ einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Er flüchtete anschließend unerkannt vom Unfallort. Der Wagen stand auf einem öffentlichen Parkplatz an einem Ärztehaus an der Hochstraße.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell