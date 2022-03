Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junge Männer attackieren 35-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Aufklärung eines Straßenraubs helfen können. Einem 35-jährigen Mann aus Bottrop wurde dabei Bargeld gestohlen. Nach Angaben des Mannes wurde er am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, in der Unterführung zwischen Gladbecker Straße und Ernst-Wilczok-Platz von drei Jugendlichen/jungen Männern bedroht und geschlagen. Einer der Täter soll auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Anschließend liefen die Täter - mit dem Rucksack des Mannes - in Richtung Rathaus davon. Den Rucksack hatte er kurze Zeit später wieder, das Geld war allerdings weg. Eine Zeugin hatte den Vorfall am Rande mitbekommen. Sie konnte die Täter wie folgt beschreiben: männlich, etwa 18 bis 24 Jahre alt, dunkle Haare, schwarz gekleidet. Einer war ca. 1,80m groß und hatte einen Bart. Die beiden anderen waren etwa 1,70m groß. Die Polizei sucht (weitere) Zeugen, die den Raub mitbekommen haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Das zuständige Kommissariat ist unter Tel. 0800/2361 111 zu erreichen.

