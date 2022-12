Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 30.12.2022 - 31.12.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 30.12.2022 um 23:46 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Cloppenburg ein 22jähriger PKW Fahrer aus Cloppenburg im Eibenweg angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als er auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum angesprochen wurde, versuchte er fußläufig zu flüchten, konnte aber im Nahbereich gestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Urintest fiel positiv aus. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Cloppenburg - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, löste bereits am Donnerstag, den 22.12.2022 in der Zeit von 06:40 Uhr bis 19:45 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern des vorderen linken Reifens eines Ford Fiesta. Der PKW war zur Tatzeit am Garreler Weg in Höhe des Eingangs zum Mehrgenerationenpark abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 zu melden. Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss Durch Beamte der Polizei Löningen wurde am 30.12.2022 um 18:15 Uhr auf dem Europaring in Löningen ein 32jähriger Fahrzeugführer aus Reinstorf kontrolliert. Durch einen Atemalkoholtest konnte eine Alkoholbeeinflussung von 0,52 Promille festgestellt werden. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Lindern - Diebstahl aus PKW In der Zeit von Donnerstag, 29.12.2022, 18:15 Uhr bis Freitag, 30.12.2022, 07:30 Uhr, wurde in Lindern, Sandhauk 2a, aus einem verschlossenen PKW vor einem Mehrparteienhaus ein Schlüsselbund, sowie eine Schachtel Zigaretten entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957/967790 entgegen.

