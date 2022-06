POL-DN: Mülltonnenbrand in der Nacht

Aldenhoven (ots) - Feuerwehr und Polizei mussten in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Aldenhoven-Siersdorf ausrücken. Der Grund: ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bettendorfer Straße. Montagnacht, gegen 23:55 Uhr, bemerkte ersten Ermittlungen zufolge eine 84-jährige Bewohnerin einen brennenden Sessel in ihrem Wohnzimmer, der vermutlich durch eine umgefallene Kerze in Brand gesetzt wurde. Die ...

