Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Radlager abgebrannt

Boizenburg (ots)

Bei Erdarbeiten auf einem Firmengelände in Besitz ist am Samstagnachmittag ein Radlader in Brand geraten. Dabei wurde die Baumaschine völlig zerstört, der Fahrer blieb jedoch unverletzt. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 15.000 Euro belaufen. Offenbar war ein technischer Defekt am Fahrzeug Auslöser des Brandes.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell