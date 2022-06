Polizei Düren

POL-DN: Kind angefahren - Kradfahrer flüchtig

Merzenich (ots)

Nach dem er auf einem Feldweg ein Kind angefahren hatte, flüchtete ein bislang unbekannter Mann auf seinem Motorrad. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der sieben Jahre alte Junge aus Merzenich war am Dienstagmittag, gegen 12:40 Uhr, mit seinem Fahrrad auf einem Landwirtschaftsweg zwischen dem Ürlingsweg und der Severin-Böhr-Straße unterwegs, von dort bog er nach rechts auf die Severin-Böhr-Straße ab. Zur selben Zeit befuhr ein Mann mit seinem Kraftrad die Severin-Böhr-Straße in absteigende Richtung. Dieser fuhr, laut Angaben eines Zeugen, so dicht an dem Jungen vorbei, dass das Motorrad den Jungen berührte und der Siebenjährige hierdurch leicht verletzt wurde. Ohne anzuhalten setzte der unbekannte Kradfahrer seinen Weg in Richtung Steinweg fort. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- schwarzes Kraftrad mit tiefem Sitz, verchromtem Lenker und ausladender Satteltasche - schwarze Motorradkombi - schwarzer Helm

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder das Motorrad geben können und bittet diese, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

