POL-PDPS: Tödlicher Betriebsunfall

Zweibrücken (ots)

Die Polizei erhielt um 08:30 Uhr über die Rettungsleitstelle Kenntnis von einem schweren Betriebsunfall bei der Firma Tadano in der Dinglerstraße. Beim Eintreffen der Streife waren die Reanimationsmaßnahmen des Notarztes und des Rettungsdienstes bereits eingestellt worden. Nach ersten Informationen war der 48-jährige Servicetechniker aus Spanien dabei, einen schweren Werkzeugkopf an einer Maschine zu justieren. Dabei trat er offensichtlich in den Gefahrenbereich der Maschine und wurde von dieser erfasst. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

