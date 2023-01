Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten in der Wiesenstraße und der Kreuzgasse

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, zwischen 14:15 und 14:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein auf dem Parkdeck des Kauflandes, Wiesenstraße, abgestell-ten VW Up. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde die rechte Front des VW beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Am Donnerstag, um 10:00 Uhr, befuhr ein Citroen Jumper die Kreuzgasse und wollte nach rechts in die Neugasse einbiegen. Ein anderer Pkw, der leider nicht näher beschrieben werden kann, wollte zeitgleich und entgegenkommend aus der Neugasse nach links in die Kreuzgasse einbiegen. Bei der Begegnung touchierten sich die beiden Außenspiegel. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr einfach weiter. Am Citroen entstand ein Schaden in Höhe von circa 250 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

