Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: RE1 mit Stein beworfen -Bundespolizei sucht nach Zeugen

Dortmund (ots)

Am Sonntagnacht (27. November) soll ein Unbekannter in Dortmund eine Scheibe eines Regionalexpresses beschädigt haben. Die Bundespolizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 02:05 Uhr informierte der Triebfahrzeugführer des RE 1 (in Richtung Hamm) die Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund darüber, dass ein Unbekannter den Zug mit einem Stein bewarf. Kurz nach Verlassen des Hauptbahnhofs sei der Täter aus einem Gebüsch hervorgetreten und habe auf die Windschutzscheibe des fahrenden Zuges gezielt. Dabei sei ein Steinschlag in der Scheibe verursacht worden. Der 41-jährige Bahnmitarbeiter habe unverzüglich nach dem Aufprall eine Schnellbremsung eingeleitet. Verletzt wurde dadurch niemand. Der Täter sei anschließend in unbekannte Richtung geflohen. Der Zug wurde anschließend zurück zum Dortmunder Hauptbahnhof gefahren, um dort die Fahrgäste zu evakuieren.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung ein.

Die Bundespolizei bittet zudem um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der Nähe der Bosigstraße, in Dortmund machen? Die Tat ereignete sich am 27. November, gegen 02:00 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

