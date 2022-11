Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 137 Tage Restfreiheitsstrafe: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Handel mit Kokain!

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Sonntag, den 27. November 2022 gegen 17:45 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen albanischen Staatsangehörigen, der sich auf dem Weg nach Mailand befand. Dieser Flug sollte jedoch ohne den 55-Jährigen starten: Als die Bundespolizisten einen Fahndungsabgleich durchführten, stießen sie auf einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln. Bereits im Jahr 2008 war der Gesuchte wegen unerlaubten Handels mit Kokain in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und vier Monaten verurteilt. Später wurde der Vollzug seiner Restfreiheitsstrafe nach vollzogener Abschiebung/Ausweisung ausgesetzt. Da der Mann jedoch entgegen Einreiseverbots erneut in die Bundesrepublik Deutschland einreiste und sich hier unerlaubt aufhielt, wurde er zwecks Verbüßung der Restfreiheitsstrafe zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde durch die Bundespolizei in die JVA Siegburg eingeliefert, wo er die noch offenen 137 Tage Haft ableisten wird.

