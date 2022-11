Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Lebensgefährliche Mutprobe - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Köln (ots)

Am späten Samstagabend lief ein unbekannter junger Mann neben einer losfahrenden S-Bahn in Köln-Mülheim her und hielt sich kurze Zeit daran fest. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein, verletzt wurde zum Glück niemand.

Am 26.11.2022 gegen 23:00 Uhr meldete sich ein Triebfahrzeugführer der Deutschen Bahn AG bei der Bundespolizei und berichtete der eingesetzten Streife folgenden Sachverhalt: Er sei vom Bahnsteig 6 des Bahnhofs Mülheim mit der S6 losgefahren, als er durch sein Fenster sah, wie sich ein junger Mann von außen am Zug festhielt und mitlief. Er habe sofort die Schnellbremsung eingeleitet, wodurch zum Glück niemand im Zug verletzt wurde. Der "Mitfahrer" floh mit drei weiteren Jugendlichen.

Die Bundespolizei wertet nun die Videoaufzeichnungen aus und fahndet nach den vier jungen Männern. Die Streife leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen "Vornahme einer Betriebsstörung" ein.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei:

- Keine Mutprobe und kein Video ist es wert, sein Leben aufs Spiel zu setzen! - Züge nähern sich zum Teil fast lautlos und werden oft spät wahrgenommen! - Sprechen Sie mit Ihren Kindern und klären auf, bevor etwas passiert!

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

