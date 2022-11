Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 51-Jährige durch Schlägen und Tritten verletzt -Bundespolizei stellt Aggressor

Bochum (ots)

Am Sonntagmorgen (27. November) soll ein 26-Jähriger eine Frau am Bochumer Hauptbahnhof mehrfach angegriffen und mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Bundespolizisten nahmen den Mann vorläufig fest.

Gegen 06:50 Uhr informierten Bahnmitarbeiter eine Streife der Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Restaurant im Hauptbahnhof Bochum. Demnach soll ein 26-Jähriger nach einem vorangegangenen Streitgespräch eine Frau zu Boden gerissen haben. Anschließend soll er der 51-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und mit dem Schuh mehrmals gegen den Kopf getreten haben. Reisende versuchten den Angriff auf die Deutsche zu unterbinden. Der somalische Staatsbürger soll zudem ein tragbares Radio, welches die 51-Jährige bei dem Sturz verloren hatte, auf diese geworfen haben. Anschließend sei er in Richtung Busbahnhof geflüchtet.

Die Zeugen haben sich dann zunächst um die am Boden liegende Bochumerin gekümmert. Doch kurze Zeit später sei der 26-Jährige mit einem Gürtel in der Hand zurückgekommen und habe versucht mit diesem auf die Geschädigte einzuschlagen. Die zur Hilfe eilenden Passanten aus Bochum (28, 29, 31) und Witten (34) konnten dies verhindern. Anschließend sei der Angreifer in Richtung Bahnhofsvorplatz geflüchtet, wo er durch einen Zeugen festgehalten wurde. Bundespolizisten stellten den aggressiven 26-Jährigen, welcher den Gürtel noch in seiner Hand hielt. Der Aufforderung diesen abzulegen, kam der Bochumer nicht nach. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert.

Die 51-Jährige saß, im Gesicht stark blutend, auf dem Boden. Zudem wies sie eine Verletzung an der Hand auf. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Frau medizinisch.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 26-Jährige mit zwei Promille stark alkoholisiert war. Die Einsatzkräfte nahmen den weiterhin aggressiven Mann vorläufig fest. Auf richterliche Anordnung wurde er bis zum Nachmittag in Schutzgewahrsam genommen, welches er im Gewahrsam der Polizei Bochum verbrachte.

Die Aufnahmen der Überwachungskamera des Bochumer Hauptbahnhofs wurden sichergestellt. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell