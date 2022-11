Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: An Oberschenkelinnenseite gefasst: Bundespolizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Köln (ots)

Gestern (27. November) fahndete eine Streife der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof nach der Meldung über eine sexuelle Belästigung und stellte den Tatverdächtigen noch im Bahnhof. Die Geschädigte stellte nach der unsittlichen Berührung an die Oberschenkelinnenseite Strafantrag.

Sonntagabend gegen 21:30 Uhr sprach eine 21-jährige Reisende Bundespolizisten im Kölner Hauptbahnhof an. Sie schilderte, dass sie soeben durch einen Unbekannten in einem auf Kaffeeprodukte spezialisierten Einzelhandelsunternehmen ungewollt angefasst worden sein soll. Vorher schon beobachtete sie, wie der Mann, während er die Kunden nach Kleingeld fragte, einer anderen Frau an die Hüfte gefasst hätte. Nachdem sich die junge Heidelbergerin hinsetzte, kam der scheinbar Obdachlose auf sie zu, beugte sich zu ihr herunter und fasste sie dabei unsittlich an die Oberschenkelinnenseite. Die Bundespolizisten fahndeten wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung nach dem Tatverdächtigen und stellten den 23-jährigen Polen noch im Hauptbahnhof. Beim Abgleich seiner Daten ermittelten die Beamten, dass der Mann bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Einsatzkräfte werteten Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof aus und forderten weiter die Aufzeichnungen aus der Kaffee-Filiale an. Der leicht alkoholisierte 23-Jährige (0.1 Promille) durfte die Dienststelle anschließend mit einer Strafanzeige verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

