POL-KI: 230112.1 Kiel: Zeugen nach Diebstahl eines Pedelec in Kiel-Mettenhof gesucht

Kiel (ots)

Am gestrigen Tage kam es im Kieler Stadtteil Mettenhof zu einem Diebstahl eines Pedelec vor einem Einkaufszentrum. Die Polizeistation Mettenhof sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Mittwoch, 11.01.2023, um 13:00 Uhr, schloss der geschädigte 62-jährige Kieler sein schwarzes Pedelec der Marke Kalkhoff mittels eines Bügelschlosses an einen Fahrradständer am Kurt-Schumacher-Platz 4 neben dem Haupteingang des Einkaufszentrums vor der dortigen Packstation an. Er suchte für ungefähr eine halbe Stunde den Supermarkt auf. Als der Radfahrer zu seinem Pedelec zurückkehrte, befand sich dieses nicht mehr am Abstellort. Nach Angaben des Geschädigten sei insgesamt reger Publikumsverkehr feststellbar gewesen.

Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Kalkhoff Image 5B Season Tiefeinsteiger Modell mit sieben Gängen. Der Wert des Rades liegt bei ungefähr 3000 Euro. Ein Foto liegt nicht vor.

Die Polizeistation Mettenhof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen am beschriebenen Fahrradständer gesehen haben oder denen das beschriebene Rad aufgefallen ist. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431/ 160 1372 entgegen.

