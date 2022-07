Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gutenzell-Hürbel - Vorfahrt missachtet

Schwere Verletzungen erlitt eine Radlerin nach einem Unfall am Donnerstag bei Gutenzell-Hürbel.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Die 17-Jährige fuhr mit ihrem Yamaha Leichtkraftrad auf einem Fuß- und Radweg von Niedernzell in Richtung Norden. Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Ortsverbindungsweg von Weitenbühl in Richtung Huggenlaubach. An der Einmündung der beiden Straßen missachtete die 17-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden Radlerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Rettungshubschrauber flog die 42-Jährige mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 17-Jährige Kradlenkerin und ihre 16-jährige Sozia wurden leicht verletzt. Auch sie kamen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro.

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel: Fuß vom Gas und warten.

+++++++ 1440099

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

