POL-COE: Dülmen, Weseler Straße/ Auto rollt Mädchen über Fuß

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben ein Wohnmobil der Marke Citroen von seinem Stellplatz an einer Tankstelle am Wierlinks Hook gestohlen. Es handelt sich um das Model Clever/Y. Die Tatzeit liegt zwischen 9.45 Uhr am Dienstag (27.09.22) und 15.30 Uhr am Freitag (30.09.22). Das Wohnmobil hat ein Lüdinghauser Kennzeichen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

