POL-COE: Dülmen, Wierlings Hook/ Wohnmobil gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Alten Badeanstalt in eine Firma eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch (28.09.22) und 7.45 Uhr am Donnerstag (29.09.22) schlugen die Täter ein Fenster ein. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

