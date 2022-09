POL-COE: Dülmen, Alte Badeanstalt/ Einbruch in Firma

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 23.09.2022, 18.00 Uhr, bis 28.09.2022, 11.00 Uhr, den auf dem Parkplatz des Sportplatzes am Helker Berg in Billerbeck abgestellten Pkw-Anhänger eines 65-jährigen Billerbeckers. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr