Coesfeld (ots) - Unbekannte haben Kupferrohre von der Kirche St. Johannes Baptist in Bösensell sowie von der Gedächtnisstätte der Kalvarienberggruppe von 1740 gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Sonntag (25.09.22) und 9 Uhr am Montag (26.09.22). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

