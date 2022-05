Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handbremse nicht gezogen

Apolda (ots)

In einer Gartenanlage, in der Stobraer in Apolda hat am 04.05.2022, gegen 09:30 Uhr ein 32jähriger Hyundai-Fahrer vergessen, die Handbremse seines Fahrzeuges anzuziehen, so dass dieses unbemannt auf den vor ihm parkenden Mercedes auffuhr. Der Mercedes blieb aufgrund seiner Anhängerkupplung unversehrt. Am Hyundai entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

