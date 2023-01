POL-KI: 230110.2 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchter Raubtat

Lütjenburg (ots) - Samstagnachmittag kam es in Lütjenburg zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in der Mühlenstraße. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Eingesetzte Kräfte nahmen die zwei Täter im jugendlichen Alter fest. Die Kriminalpolizei Plön führt die weiteren Ermittlungen. Am 07.01.2023 gegen 14.10 Uhr meldete sich ein ...

mehr