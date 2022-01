Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungen wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Lokal in der Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 30.01.2022 wählte ein Hinweisgeber gegen 22:45 Uhr den Notruf der Polizei und informierte über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in einer Lokalität im Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg.

Als die Einsatzkräfte der Polizeireviere aus Neubrandenburg und Friedland eintrafen, befanden sich nicht mehr alle beteiligten Personen am Ort des Geschehens und die Auseinandersetzung war bereits beendet.

Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern gegenwärtig an. Bisher ist bekannt, dass eine noch unbestimmte Personenzahl an der Auseinandersetzung beteiligt war, zum Teil Waffen eingesetzt und Personen verletzt wurden.

An der Lokalität wurden mehrere Männer angetroffen, von denen zwei leichte Verletzungen aufwiesen. Im Bereich der Ikarusstraße wurde darüber hinaus eine Personengruppe festgestellt, die vor der Polizei floh. Ein Mann, dessen leichte Verletzung im Krankenhaus behandelt wurde, konnte gestellt werden. Bei allen angetroffenen Personen handelt es sich um Jugendliche und Männer syrischer und irakischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 15 und 33 Jahren.

Kurze Zeit später stellten sich zwei Männer russischer Staatsangehörigkeit im Alter von 22 und 25 Jahren im nahegelegene Krankenhaus vor und ließen sich medizinisch versorgen. Beide wiesen Verletzungen auf, die möglicherweise mit der Auseinandersetzung in Verbindung stehen. Eine mögliche Beteiligung der beiden an der Auseinandersetzung, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Neubrandenburg wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Hinweise auf die Tat und beteiligte Personen nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen

